Książki Zajdla są niesamowite, do tego znajdziemy w nich ciekawe wizje: programowalną cyfrową gotówkę, dochód podstawowy, powrót do sztywnego podziału na klasy społeczne, wszechobecną inwigilację za pomocą uczenia maszynowego, trzymanie ludzi w poczuciu ciągłego zagrożenia z wymyślonego powodu.



Bardziej niepokojące jest to, że świat powoli przymierza się do wdrażania rzeczy, które Zajdel opisywał i przed nimi ostrzegał. Zresztą nie tylko on, u wielu innych pisarzy trafiają się podobnie ponure wizje i dystopie, Pokaż całość