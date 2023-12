te filmy pokazują wyraźnie że czas czołgow się skończył.

przyszłością pola walki

Pokaż całość

Z całym szacunkiem - ch#ja się skończył. Dronami nie zajmiesz i nie utrzymasz terenu. Nie przy obecnym stanie techniki, to jest nadal broń pomocniczo-nękająca, nie szturmowa. Widziałeś lub słyszałeś gdzieś info o atakujących rojach dronów (kilkadziesiąt/kilkaset sztuk)? No raczej nie, bo to by było po prostu zbyt drogie - taki Warmate 2 podobno kosztuje "pół ceny pocisku przeciwpancernego".