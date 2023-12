Bo to jest dość proste - ze starcia kapitalizmu z socjalizmem wygranym wydaje się być feudalizm.



Będziemy mieć nową arystokrację i nowy plebs. Arystokracja będzie żyć tak jak dotychczas, a plebs? No cóż - oni wrócą do czworaków (jak kto woli - 15-minutowych miast) i będą zadowoleni. Bo dobry pan i szkółkę niedzielną zorganizuje za darmo, i felczera zapewni jak kto chory, i bidul postawi, i dom dla starych włościan.



