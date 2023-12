Zgłaszałem regularnie reklamy różnych ukraińskich scamcentre co wywalały na YT.

100% "inwestuj w Orlen, KGHM, Tesla: to scamy.

YouTube tylko raz ostatnio zdjął taką kampanię informując mnie w emeilu.

Ludzie się wciąż nabierają.

Co ciekawe te firmy co niby odzyskują ukradzione pieniądze prowadzą często ci sami spamerzy podwójnie okradając ludzi.