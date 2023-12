Osobiście jestem bardzo zadowolony, że wprowadzono SCT w obecnym kształcie. Propozycja aktywistów miejskich była zdecydowanie zbyt radykalna, ale brak SCT to jakiś absurd. Cieszę się, że Warszawa się rozwija, choć Trzaskowski jest przeciętnym gospodarzem, no i ratusz ma wiele kontrowersyjnych decyzji - 3 linia metra w beznadziejnym przebiegu, współpraca z lobby deweloperskim, skandaliczne opóźnienia na budowie tramwaju do Wilanowa... Ale Warszawiacy widzą, że stara się wprowadzać obietnice i większość osób będzie zadowolona Pokaż całość