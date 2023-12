W sumie tych książkach zawierających pustynne baśnie (obojętnie dla jakiej wiary) jest trochę chorego kontentu, który nie przystaje do dzisiejszych czasów. Wszystko byłoby spoko, bo to stare książki i opowiadają o bardzo dawnych czasach, ale dzisiaj pewne grupy ludzi używają ich do nauki innych ludzi i to już budzi pewien niepokój. Jeden potraktuje je jako metafory i stare bajki, inny, głupszy potraktuje je dosłownie ¯\(ツ)/¯.