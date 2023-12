Takie zachwyty bo na reklamie robi to co ma zaprogramowane a potem tak jak z ChatGPT jak ktoś będzie chciał teog użyć to emocje opadną bo okaże się że dobrze robotę robi w najprostszym zakresie a jak trzeba użyć głowy to popełnia błędy jak student na praktykach i szybciej samemu sobie wyszukać w wyszukiwarce na jakimś blogu co prawdziwy człowiek przygotował