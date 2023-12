Ponieważ trwa konflikt między muzułmanami i Żydami to teraz mają się bać chrześcijanie, nie no to ma sens. Zdaje się, że już parę lat wcześniej były ataki,a wojny nie było. Ktoś tu nie pamięta i szuka głupich wymówek, by nie powiedzieć, że problemem byli są i będą muzułmanie stanowiący coraz większy procent w społeczeństwach tzw. zachodu.