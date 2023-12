Jakby Bill przycisnął programistów i programiści m$ zoptymalizowali by trochę office i windows tak aby procesor nie robił pustych przebiegów można by zaoszczędzić miliony ton niepotrzebnie wyemitowanego CO2, a tak jako kolonista lata sobie do murzynów prywatnym samolotem zamiast żaglowcem i poucza ich z ambony, emitując kolejne tysiące ton CO2. Co za hipokryta.