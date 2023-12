PO to opcja pro-rosyjska (bo to stronnictwo niemieckie)Wiadomo to od lat, natomiast stalo sie to jawnie oczywiste, od kiedy:1. celowo glosowali za niszczeniem gospodarki w trakcie Cyrku Korona2. nawolywali do przyjmowania od ruskich wszystkich jak leci podczas chaosu na granicy polsko-bialoruskiej