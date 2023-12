W 2016 roku kończyliśmy kwestię dekomunizacji nazw ulic, a w postępowej europie nadaje się nazwy ulicom od neokomunistów. Polska pod względem europejskiego "postępu" jest zawsze kilka lat do tyłu. Patrząc jednak na wyniki wyborów to i u nas wkrótce będziemy mogli się spodziewać np. ulicy Margot lub ronda imienia Greta Thunberg. Taki to urok ochlokracji... ¯\(ツ)/¯