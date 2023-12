Większość ludzi nie rozumie konsekwencji 2-3 letnich, a tutaj mają konsekwencje 30-50 letnie. Odkąd byłem w Meksyku i zobaczyłem jak wygląda świat w którym jest sporo młodych ludzi (jak kiedyś wyglądała Polska) to ujrzałem co to znaczy kryzys demograficzny i jego konsekwencje. U nas nawet na ulicach to sami starzy ludzie (poza wielkimi aglomeracjami).