Dane o okretach podwodnych to jedne z najtaniej szych danych... Ciężko mi sobie wyobrazić bardziej tajne i strategiczne dane niż te...



Okręty podwodne jak się schowają to nie ma jak to znaleźć więc przekazywanie danych o jakiś zasadach i ch funkcjonowania to nie jest małe przegięcie a jak wiemy Niemcy ta grę na 2 fronty prowadzą bardzo wyraźna i dopoki mogą grają na Rosję i Chiny zwłaszcza w pierwszych fazach kryzysu gdzie Pokaż całość