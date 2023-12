Niestety ale prawda jest taka, że Europa cały czas wierzy w to, że Rosję można traktować wg. standardów zachodu. Niestety nie można i jeśli nic się nie zmieni (działania pozorowane na dojeżdżanie) to możemy w ciągu kilku lat przekonać się o tym na własnej skórze.



Rosja jest jak ten szukający zaczepki i gnębiący innych kolega z podwórka. Do czasu aż nie dostanie plaskacza i ktoś ustawi go do pionu to będzie pozwalał