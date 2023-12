Jak to się mentalność zmienia.



W latach 90 mawiali, że jak polityk się na kradnie i będzie miał jakiś zasób to mu starczy. Czyli było społeczne przyzwolenie na takie gry.

Mawiali też, że pierwszą bańkę należy ukraść.



Teraz zarzutem jest to, że ktoś jest zamożny. Czyli co nakradł? Zrobił to nieuczciwie?



A może zazdrość? Lub skoro masz kasę to nie jesteś z plebsu. Nie mam pojęcia.



Dziwne.