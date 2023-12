No wiesz, przypadek katastrofy smoleńskiej dobitnie pokazał, dlaczego wsadzanie ważnych osób w kraju do jednego samolotu nie jest dobrym pomysłem.



Dotyczy to także firm, gdzie wysoko postawieni pracownicy, np. zarząd, także nigdy nie lata w całości jednym samolotem. Rozdupczy się i firma traci całe kierownictwo naraz.



Ja wiem, że ekologia i w ogóle, ale trochę logiki...