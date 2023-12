Tu nie chodzi o to że wykorzystują urządzenia umożliwiające połączenie z nadajnikami ale ukraińskie karty SIM co widać na obrazku. Nie ma w tym nic dziwnego i nie do przewidzenia. Każdy w domu ma takie urządzenie które się połączy z ich nadajnikiem ale wymaga odpowiedniej karty SIM. Świadczy to o tym że są nieudolni bo nawigacja GPS jest dokładna a ta GSM mocno przybliżona.