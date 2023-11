Pomijając wszystkie nieprawidłowości przy tej "interwencji" to typ po prostu ukradł chłopu sprzęt, schował i nie chciał się przyznać że go ma XD Jeszcze musieli przyjechać jego koledzy i prosić go żeby oddał to co ukradł XDDD Rozumiem że są braki, ale będą jeszcze większe jeśli nie będziemy usuwać bandytow z tej formacji. Już teraz bycie policjantem to wstyd jak #!$%@?, a takie interwencje i krycie kolegi nie poprawi sytuacji.