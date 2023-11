Ja tam nie widzę problemu w tym konkretnym fragmencie. Przecież agresja kobiet wobec dzieci nie istnieje, to pewnie fejk i w ogóle nie prawda. Kobiety nie manipulują, nie alienują, tak mówili w TVN i tak mówi Spurek, to znaczy, że to prawda, a on kłamie.



Pokaż spoiler