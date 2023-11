Jest jedne proste wytłumaczenie dlaczego tak się dzieje, pomyślcie kto miał internet w 2001-2010. Mało kto, były to głównie osoby biznesu, IT, itp. Ludzie którzy owocnie wykorzystywali internet, rozwijali go, etc. Koszt podłączenia sieci był bardzo wysoki i oszczędzało się łącze (przesył danych).



Potem nadszedł czas popularyzacji, stałe łącza etc. Koszt nabycia łącza stał się marginalny, coraz to większe rzeczy ludzi zaczęło się "łączyć" do internetu. Został zdemokratyzowany, "uśredniony", wyrówniany do "najniższego" Pokaż całość