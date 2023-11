Nie wiem, ile było w Jeleniej, ale u mnie rano, jak wsiadałem do samochodu, samochód pokazał -13. Nie jest to może wartość ekstremalna ale pamiętam, jak bywało po -20 w nocy i rano startowały tylko 4N, 102 (tramwaje) a 105 za diabła nie chciały ruszyć. Pod Ikarusami paliło się ognisko lub, w sytuacjach ekstremalnych, po prostu nie gasiło kilku wozów na noc, żeby rano mogły pożyczyć mocy pociągowej lub elektrycznej. Nic to, Pokaż całość