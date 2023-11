Są debile, na których to działa. Kiedyś jakaś lewaczka mnie przekonywała, że za komuny było lepiej, bo jej rodzice co roku mieli zapewnione wakacje pod gruszą z zakładu pracy ZA DARMO. No to jej odpowiedziałem, żeby zaproponowała swojemu szefowi, aby co miesiąc odciągał jej z pensji 300 zł, a w zamian zapewniał jej raz w roku DARMOWE wakacje w jakimś zasyfionym ośrodku wczasowym nad jeziorem. I się obraziła.