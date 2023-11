Jak można być miłośnikiem starej motoryzacji. A czy ktoś jest miłośnikiem lamp naftowych czy lepienia chatek z gówna? Ten stary złom nawet jakby odnowili go do stanu jak z fabryki to nadal jest to złom który pali cysternę paliwa, nie skręca i psuje się co pare metrów. Do tego strasznie wolno jeździ, niewygode, niebezpieczne. Same minusy. Kiedyś to był szczyt techniki a teraz to jest szczyt gówna.