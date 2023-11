Najważniejsze jest ze podwyżki dotyczą kazdego transportu tirów po Niemczech. Dotyczą Niemców ale i kazdego w tym Polakow. Ceny transportu wzrosną dosyć mocno, co odbije sie na cenach. Wrzuciłem kiedyś o tym ważny dotyczący kazdego z nas artykuł, ale byly 3 wykopy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ).

Reasumując, ze my zyskamy na tym to bzdurzenie obok meritum tematu.