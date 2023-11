Pokaż całość

Na szczęście to się zmienia, coraz większej liczbie Polaków spadają łuski z oczu i zaczynają dostrzegać jak to wygląda naprawdę. Po tym co nawywijali Ukraińcy - z samym ich prezydentem włącznie - byłbym bardzo zdziwiony gdyby było inaczej.Szkoda. Sam jestem jednym z rozczarowanych. Straciłem pradziadka na Wołyniu - a mimo to pisałem że stoimy przed niepowtarzalną historyczną szansą żeby się dogadać, uporządkować trudną przeszłość i zbudować trwałe partnerstwo, wyrwać