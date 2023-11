Nazwanie kwoty 16 tys zl "zadoscuczynieniem" za zabicie syna to jak splunac w twarz. Sam finansowy koszt wychowania dziecka do 18 roku to ok. 300 tys zl. Do tego wlozony czas, dajmy na to 2h dziennie, przy minimalnej krajowej to 308k. Dalej, *oboje* rodzicow kolejne pol roku minimum, beda wykonywac swoje obowiazki zawodowe z polowa wydajnosci. Przy minimalnej krajowej to 22 tys pln.

Zatem o jakimkolwiek zadoscuczynieniu mozemy mowic od kwoty 630