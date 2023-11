Konfa odrzuca bo i tak by nie mieli większości bo żadna inna partia by nie dołączyła bo już mają swoją koalicję,i tylko by się skompromitowali a PiS by ugrał. Czy wyobrażacie sobie że nawet jeśli by realnie planowali koalicję(na co wskazywały maile winnickiego etc) to by weszli w taką bez większości sejmowej? No chyba nie, to czym tu się podniecać?