Podejrzanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci, narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia, nieudzielenie pomocy ranionemu żołnierzowi i kłusownictwo.



Drugi z myśliwych odpowie jedynie za nieudzielenie pomocy rannemu i kłusownictwo. Jemu grożą 3 lata pozbawienia wolności.



Dla mnie "myśliwy" to pijak, złodziej i ubek. Śmietnik.



Zróbcie z tym. kur..a porządek. Te s*********y dla rozrywki i potrzeby do nas walą w lasach, do naszych dzieci, zwierząt. Bydło Pokaż całość