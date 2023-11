Wyrażają ubolewanie, że nie stało się tak w traktacie lizbońskim. Wskazują, że zasada pierwszeństwa rozwinęła się dzięki orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i stanowi fundament unijnego porządku prawnego, który ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania UE.

Pokaż całość

Czyli przyznają że TSUE orzekało wbrew traktatowi ale ponieważ to nie jest faszyzm, kiedy my to robimy, to tak będzie lepiej i srać na demokrację.Jak to było w manifeście ventotene? Dyktatura partii komunistycznej jest drogą