W tamtym czasie połowa zakładów produkowała coś do tego motocykla. Mój ojciec robił jakieś wałki do prototypu właśnie. Później przyniósł mi katalog żebym zobaczył do czego robił podzespoły. Z ciekawostek - jeden egzemplarz zamówił Arnold Schwarzenegger (niestety nie jestem w stanie zweryfikować na ile jest to potwierdzona ciekawostka)