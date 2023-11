Powiedzmy że drugi kierowca lub jakaś postronna osoba walnęłaby pięścią tego sędziego TK w zęby. Zabranoby go do szpitala i tam robiąc badania wyszłoby że jest pijany to co wtedy? Nadal by go chronił immunitet i nie poniósłby konsekwencji czy immunitet chroni tylko przed badaniem alkomatem?