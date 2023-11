Wszystko spoko, tylko czemu od jakichś trzydziestu lat wszystko zaczyna smakować jak woda?



Mam wrażenie, że jeśli chodzi o kwestię smaku, to lata 90 to granica, kiedy rzeczy które można kupić miały smak. Mam też takie dziwne przypuszczenia, że niestety jest to związane z próbą maksymalizowania plonu i niestety takie truskawki z lidla nie mają prawa być słodkie i pyszne. A jak dynia naprawdę smakuje, to już też nie pamiętam :/