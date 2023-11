Kiedy tylko usłyszałem, że play przejmuje UPC, powiedziałem: no to będzie kaszana (bo moje doświadczenie z play to zawsze jakieś awarie, nigdy nie działało mi u nich nic porządnie).

No i się zaczęło.

Nagła awaria, termin usunięcia - ponad tydzień. Myślę, ok wytrzymam, przy okazji reklamacja za reklamacją, uwzględnione, ale co mi z tego skoro do pracy potrzebowałem neta.

Przyszedł termin naprawy, zerkam na stronę, przesunięty o miesiąc do przodu znowu :)