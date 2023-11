ależ ty będziesz weź nie pij od rana. Musisz mieć dużo czasu w życiu albo być ogromnym frustratem żeby generować takie idiotyzmy.

Przypuszczalnie konflikt z mamusią jest. Mylę się ?

Pokaż całość

Jak zwykle - gdy kończą się argumenty, to zaczynają się inwektywy :]Dopowiadasz sobie coś, czego nie ma, ale OK, bo mnie to nie razi, choć żałosne jest to, co robisz w swojej desperacji :DTak, z mamusią boską -