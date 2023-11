No i pytanie skad to nazywanie plci typem ciala? To wystepuje tylko i wylacznie w grach, i nigdzie indziej. Widzieliscie kiedys kogos kto by sie identyfikowal jako Typ Ciala A albo Typ Ciala B? Albo zeby cos takiego pojawilo sie w jakims filmie, ksiazce, aplikacji randkowej? Nie, wszedzie poza grami "typ ciala" odnosi sie do tego czy jest muskularny, chudy, otyly, itd. a nie do plci.