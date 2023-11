To pewnie wyglądało tak:



- Zdzisiu, co z tą pacjentką, może się nią zajmiemy?



- Mudek, lej nie #!$%@?. Jak odwali kitę, powiemy, że to przez wyrok TK.



- No to, na trzecią nóżkę Zdzisiu.



- Zdrowie wasze w gardła wasze, Mundek. Wyborny ten koniaczek.