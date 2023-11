Problemem prof. Gwiazdowskiego jest to, ze kieruje swoj przekaz do mądrych ludzi. Teraz zadajcie sobie pytanie ile procent osób w kraju jest mądrych? System jest tak skonstruowany, aby doić klasy najslabsze, nie potrafiace sie zorganizowac. Chodzi o to, zeby najbiedniejsza klasa nigdy nie wyszla wyżej. Bo co by to bylo jakby wszyscy byli bogaci? Wtedy nikt nie bylby bogaty.