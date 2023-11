Czyli tzw nasz rząd prosi unie żeby zakazała importu lpg co spowoduje wzrost cen i uderzy w dużą, mniej zamozna czesc spoleczenstwa, Pod pozorem wojny i sankcji krok po kroku elity zabierają, zakazują, ograniczja ludziom dostęp do transportu, energii, żywności itp. Widac że wszystkie te manewry na swiecie typu wojny kryzysy embarga na koncu uderzą w społeczenstwa, zwykłych ludzi żeby ich przydusić kolanem do ziemi. Warto pomyśleć kto i po co to Pokaż całość