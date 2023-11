A czemu to na mnie ma ciążyć odpowiedzialność za to, żeby ktoś nie oszukał banku?



Wystarczy proste prawo, że jeśli bank udzieli komuś kredytu na nasze dane, to należy nam się odszkodowanie w wysokości np. 5-10% wartości kredytu.



Tylko nie piszcie, że kredyty by przez to zdrożały, bo gwarantuje wam, że banki nagle zaczęłyby się przykładać bardziej do sprawdzania naszych danych i takie sytuacje zwyczajnie przestałyby występować.