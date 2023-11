W Polsce byłoby podobnie pewnie. Jakby ktoś dał się powołać jako pierwszy to pewnie nigdy w zyciu by już nie odpoczął ani nie zobaczył bliskich, za których to rzekomo poszedł walczyć.



To jak w Januszeksie: pracowałem kiedyś na magazynie i jak janusz rozdzielał zadania w miarę przybywania towaru, to ci, którzy poszli pierwsi pracować zawsze ostatni szli na przerwę bo janusz po prostu zapominał, żeby ich zmienić innymi osobami xD