Księża, rabini, wróżki, szamani powinni być zatrudniani co najwyżej przez pozbawione jakichlokwiek przywilejów, pozarządowe organizacje typu gminy wyznaniowe, które utrzymują się z dobrowolnych składek swoich członków/wyznawców. Do instytucji publicznych powinni mieć wstęp pod warunkiem zgody wszystkich, których ich wizyta może w jakiś sposób niepokoić i za uiszczeniem odpowieniej opłaty dla tych instytucji.



Czyli jak pacjent potrzebuje w szpitalu księdza to:

- powinien za to zapłacić sam

- powinien za to zapłacić ksiądz