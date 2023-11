To się dopiero okaże czy za 5 lat jeszcze nie będą dochodzić kolejne wpisy do skutków ubocznych brania szczepień przeciwko Covid tak nazwanych. Ludzie jakby mieli Rozum i inteligencję przynajmniej na poziomie średnim to by chociaż w tym przypadku ich użyli i zauważyli jaka jest prawda na temat tych najlepiej przebadanych szczepień, do których skutki uboczne brania ich będą przypisywane latami.