Pierwsza sprawa: ciekawe, co będzie z nim dalej. Facet został napadnięty w biały dzień przez dwóch gangusów, którzy grożąc mu bronią wyrwali pieniądze. Moim zdaniem miał pełne prawo zrobić to, co zrobił. Policja niech nie pierdzi że to oni są od wymierzania sprawiedliwości, bo pewnie by nawet nie ustalili tożsamości bandytów. Kwestią powinno być raczej: kto ma mu zapłacić za uszkodzony samochód. W Polsce oczywiście przysraliby mu "przekroczenie granic obrony koniecznej" i Pokaż całość