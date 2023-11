Nie wiem co w tym złego? Różne ugrupowania, ludzie popierający różne partie polityczne, wszyscy w dniu święta narodowego razem maszerują ulicami Warszawy by pokazać, że są patriotami, niepodległość Polski to dla nich ważne wydarzenie.

To nie igrzyska śmierci, nie jakieś neo-nazistowskie grupy ludzi zachęcające do przystąpienia do ich struktur. Nie demolowanie miasta, podpalanie aut czy dążenie do konfliktu. To świętowanie. Cieszę się, że pomimo tak odmiennych poglądów, często skrajnych, nie doszło do Pokaż całość