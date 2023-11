Czyli podsumujmy: w związku z wprowadzeniem kontroli na niemieckiej granicy wysyłają małolatów, by przejechali przez najbardziej przypałowy odcinek. Grozi im za to w porywach 4 tygodnie siedzenia w ośrodku, czyli tyle co nic. A małolat po 2 dniowym kursie, przez 200 km w Polsce prowadził przeładowanego busa. Niedługo będzie to norma, bo to im się zwyczajnie opłaca. A u nas kwestią czasu będzie śmiertelny wypadek na kilkanaście ofiar, oby nie Polaków.