Widać nasze państwo (stary i nowy rząd) ma w dupie polskich przewoźników. Dla nich się liczy dobre samopoczucie Ukraińców. My jako państwo i naród zrobiliśmy to co trzeba było zrobić. Pomogliśmy obronić niepodległość Ukrainy. Od jakiegoś czasu trzeba przestać lobbować na rzecz Ukrainy i wziąć się na poważne za dbanie o nasze interesy. Ukrainy ma zacząć negocjacje akcesyjne do UE. U nas nie ma rządnej wizji jak chcemy chronić nasz rynek. I Pokaż całość