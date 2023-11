Rok 2022 Polska pomaga Ukrainie przyjmując setki tysięcy ludzi uciekających przed wojną.

Rok 2023, Ukraińcy protestują i blokują drogi w Polsce

Przyznam że byłem nastawiony bardzo przyjaźnie do nich, teraz tylko przyjaźnie do tych którzy walczą ale nie do wszystkich (prócz banderowców oczywiście, ha tfuuu).

Tak właściwie Ukraina z kraju poszkodowanego stała się pupilkiem zachodu, my za to że wyciągnęliśmy do nich pierwsi rękę i daliśmy bardzo dużo dostajemy teraz po dupie. Pokaż całość