To ja dodam komentarz z autopsji:

- w 2017 roku kupiłem diesla niemieckiej marki silnik 2.2 z AdBlue

- co się pojawił komunikat o niskim stanie AdBlue (zbiornik 8 l. komunikat przy <4 l) to uzupełniałem. Początkowo za grosze, po wzroście cen gazu za nie wiele mniej niż paliwo

- trasy poniedziałek - piątek miasto, weekendy - gdzieś dalej

- sprzedałem owe auto w 2023 z przebiegiem 170+k km, do tego czasu Pokaż całość