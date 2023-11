Jak ktoś zna Borka prywatnie, to wie, że to po prostu wiejski głupek, któremu Bóg dał talent komentowania piłki nożnej.

A myślę, że teraz prywatnie też nie trzeba Go znać, żeby to twierdzić.

Czy ktoś lubi Stana, czy nie, to wiadomo, że ciągnął to przedsięwzięcie i był głównym contentem oglądanym na tym kanale.

Bez niego marne szanse, żeby ten biznes wytrzymał przyszły rok.

A Borek zachowuje się jak Julka, którego opuścił Chad