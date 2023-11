Byłem ostatnio w Warszawie i uważam, że plac jako taki powinien zostać jako miejsce zgromadzeń, wolna przestrzeń dla ludzi. Irytuje mnie ten chorobliwy pęd, by wolne przestrzenie w centrach miast zabudowywać. Nie wiadomo nawet, czemu miałby ten budynek służyć ale szybko - zbudujmy go xD A co do współczesnej architektury to często nie wytrzymuje próbny czasu. Już wolę bezpieczną, ciepłą i miłą dla oka klasykę.